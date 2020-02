Auto contro moto, un ferito

BELLINZONA - Schianto tra un'auto e una moto oggi poco prima di mezzogiorno in via Mirasole a Bellinzona, davanti alle piscine. Un motociclista proveniente da nord stava circolando in direzione Camorino quando, all'improvviso, è stato urtato da un'auto che usciva da una strada secondaria.

Il conducente del veicolo - una Toyota immatricolata in Ticino - non si è accorto del sopraggiungere della moto, e la collisione è stata inevitabile. Sul posto la Polizia Comunale di Bellinzona, la Cantonale e un'autoambulanza della Croce Verde bellinzonese. Il motociclista è stato condotto in ospedale per accertamenti. Non risulta che le ferite siano particolarmente gravi.

FVR / M. Franjo