Gottardo chiuso (di nuovo) per un incidente

AIROLO - Chiusa, riaperta, e di nuovo richiusa. Non c'è pace oggi sulla galleria del San Gottardo. Dopo i danni alla linea dell'alta tensione, che hanno causato la chiusura del tunnel oggi sul mezzogiorno, la circolazione era da poco tornata a scorrere quando qualcosa è andato (di nuovo) storto.

Le informazioni per ora sono frammentarie, ma un incidente automobilistico in direzione nord poco dopo le 15.20 ha bloccato nuovamente il traffico. La Polizia del canton Uri è sul posto. L'annuncio del blocco è stato rilanciato via Twitter dalla Polizia cantonale ticinese. Non è noto se ci siano stati feriti.