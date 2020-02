Beccato mentre sfrecciava a 131 chilometri orari sull'80

VICOSOPRANO - 290 automobilisti sono finiti ieri nel mirino del radar. Uno di essi è stato beccato mentre sfrecciava a 131 chilometri orari su un tratto di strada, quello che da Vicosoprano porta al Maloja, il cui limite è fissato a 80.

I controlli della velocità a tappeto - precisa la polizia grigionese in una nota - sono andati avanti per quattro ore e mezza. In quel lasso di tempo, ben 1'822 veicoli sono transitati davanti all'occhio del radar e 290 di essi andavano troppo forte. «A 195 conducenti è stata comminata una multa disciplinare, mentre contro 95 - quelli che viaggiavano tra i 21 e 51 chilometri orari sopra il limite - è stata sporta denuncia». In totale le patenti ritirate - rispettivamente i divieti di circolazione in Svizzera per gli automobilisti provenienti dall'estero - sono state venti.

Il (triste) record di velocità è stato stabilito - come già detto - da un automobilista che è incappato nel radar mentre sfrecciava a 131 chilometri orari.