Incidente sull'A2: è morto un 92enne

MENDRISIO - Non c'è stato nulla da fare per il conducente dell'auto che nella serata di oggi circolava in contromano sull'autostrada A2 all'altezza di Mendrisio: il 92enne è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate, come fa sapere la polizia cantonale.

L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato poco dopo le 17.30 a Rancate e ha visto coinvolte cinque vetture. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 92enne cittadino svizzero del Mendrisiotto, stava percorrendo la carreggiata nord in contromano dopo aver invertito il senso di marcia all'altezza di Capolago. Poco oltre gli svincoli di Mendrisio, l'uomo ha dapprima urtato due vetture che hanno continuato la loro corsa. E poi ha proseguito finendo contro altre due auto, per terminare quindi la corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia cantonale e, in supporto, della Comunale di Mendrisio. C'erano anche i pompieri di Mendrisio e i soccorritori del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto, oltre agli addetti del Centro manutenzione UT4 di Noranco.

I sei occupanti degli altri due veicoli coinvolti e presenti al momento dell'intervento dei soccorritori, hanno riportato leggere ferite.

Il tratto autostradale compreso tra Chiasso e Mendrisio resterà chiuso fino a mezzanotte per permettere le operazioni di rilievo da parte della polizia e la pulizia campo stradale.

Rescue Media