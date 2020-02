Forti disagi sull'A2 per un incidente

MENDRISIO - Un incidente si è verificato oggi attorno alle 17.30 sull'autostrada A2 tra Balerna e Mendrisio. Secondo le prime informazioni giunte in redazione, sembra che una vettura si sia immessa in contromano sulla carreggiata nord. Sarebbero coinvolti tre veicoli. L'agenzia Rescue Media parla di diversi feriti, di cui almeno uno sarebbe in gravi condizioni.

Nel frattempo per quanto riguarda la circolazione stradale, in direzione nord si segnalano forti disagi al traffico, anche in territorio italiano: il tratto autostradale tra Chiasso e il raccordo di Mendrisio - come si evince dalle informazioni del TCS - è chiuso almeno fino alle 20.

Foto lettore tio/20minuti