Coronavirus, test negativi per il paziente ricoverato alla clinica Moncucco

LUGANO - Allarme rientrato alla Clinica Moncucco di Lugano. Il cittadino proveniente dall’Asia, che aveva manifestato sintomi di influenza, non è affetto dal coronavirus. La conferma arriva dal medico cantonale, come riporta la Rsi.

Ieri l’uomo era stato messo in isolamento e sottoposto ad un test, i cui risultati sono arrivati oggi. Una procedura, aveva spiegato il dottor Giorgio Merlani, che segue un protocollo predefinito. In Ticino non è la prima volta tale procedura viene attivata, anche se, in questo caso, sono state necessarie misure precauzionali particolari per evitare il contatto con altri pazienti.