In A2 il vento ribalta i rimorchi: due casi in poche ore

MELIDE - Il vento continua a fare danni, in Ticino. In A2 il rimorchio di un camion che circolava in direzione nord si è ribaltato questa sera, attorno alle 19, sul ponte diga tra Melide e Maroggia.

È il secondo in poche ore. Oggi attorno alle 13.30 la stessa sorte è toccata a un altro camion, che circolava sempre in direzione nord. Non si sono registrati feriti, solo disagi alla circolazione (risolti in breve tempo).

Stessa dinamica nell'incidente di questa sera. La causa - spiegano dalla Polizia cantonale - è uno sbandamento dovuto alle forti raffiche di vento. Il traffico è stato immediatamente bloccato, e la galleria di Maroggia chiusa al traffico. Dopo il tempestivo intervento dei soccorritori la circolazione è stata rapidamente ripristinata.