Sedici mesi per il colpo in bicicletta

LUGANO - Sedici mesi di carcere oltre all'espulsione dalla Svizzera per sette anni. È la condanna che deve scontare un rapinatore di ventiquattro anni che lo scorso 16 luglio aveva messo a segno un colpo in una stazione di servizio a Novazzano. Lo ha stabilito ieri - come riferiscono i media ticinesi - la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio, presieduta dal giudice Mauro Ermani.

Quel giorno il malvivente - in aula difeso dall'avvocato Samuel Maffi - era entrato in azione armato di taglierino: aveva minacciato la commessa per farsi consegnare il denaro (il bottino era di 550 franchi e 260 euro). E poi in sella a una bicicletta era fuggito in direzione dell'Italia.

Ma la sua fuga era durata poche ore: subito dopo la rapina si era infatti presentato in un bar d'oltre confine, a Ronago, per acquistare un pacchetto di sigarette e un succo di frutta. E lì era stato riconosciuto, facendo scattare la segnalazione alle autorità da parte del titolare dell'esercizio pubblico.

La Corte ha accettato la pena proposta dall'accusa, rappresentata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.