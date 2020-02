Con l'auto nel riale, arrivano i soccorsi

CADENAZZO - La dinamica è al vaglio della Polizia. Ciò che è noto, è che un'anziana alla guida di una Suzuki, questo pomeriggio poco prima delle 13 tra Cadenazzo e Gudo, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere su un ponticello prima di finire in un riale.

Allarmati, i soccorsi sono intervenuti velocemente. Fortunatamete, spavento a parte, la donna non ha riportato ferite. Sul posto è intervenuta in via precauzionale anche un'ambulanza, ma non è stato necessario il trasferimento dell'automobilista in ospedale.

Si è invece reso necessario l'intervento del carro attrezzi di servizio per il recupero del veicolo. La Polizia si è preoccupata anche della gestione del traffico per il tempo necessario alle operazioni dei soccorsi.

FVR / M. Franjo