Tamponamento sul ponte-diga, A2 bloccata

BISSONE - Un incidente della circolazione è avvenuto venerdì pomeriggio, attorno alle ore 16:30, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza di Bissone. L’esatta dinamica è al vaglio della polizia ma, stando alle prime indicazioni, tre autovetture si sarebbero tamponate.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, un 39enne cittadino italiano residente in Italia circolava sull'A2 in direzione sud quando, poco dopo il ponte-diga di Melide, ha tamponato la vettura che la precedeva. Quest'ultima ha poi ulteriormente colliso contro un terzo veicolo, guidato da un 55enne cittadino italiano residente in Italia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della croce verde di Lugano e del Sam, che hanno prestato le prime cure ai due occupanti della vettura centrale, un 33enne e un 34enne entrambi cittadini italiani residenti in Italia. Il traffico in direzione sud è stato immediatamente bloccato e questo, in breve tempo, ha creato lunghe colonne. Il bilancio del sinistro sarebbe di due feriti, apparentemente non gravi.

I ritardi sulla tratta hanno raggiunto i 45 minuti, stando al Tcs. Intanto dei disagi alla circolazione si registrano anche nel Bellinzonese, con l'uscita dell'A2 di Camorino bloccata a causa di un'auto in fiamme.

Rescue Media