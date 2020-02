Bidesco: «Dalla neve ai 23 gradi»

BODIO - «Io e mia moglie viviamo a Bidesco, durante questo inverno ne abbiamo viste di tutti i colori...», commenta così Andy Poloni le calde giornate di sole che hanno caratterizzato la fine di gennaio. «Due giorni fa nevicava, mentre oggi abbiamo registrato anche i 23 gradi!».

Effettivamente il tempo è stato davvero pazzo in questi "giorni della merla", come testimoniano chiaramente le foto del nostro lettore. Da tradizione, gli ultimi giorni di gennaio dovrebbero essere i più freddi dell'anno, ma così non è stato. Soprattutto negli ultimi anni, ci stiamo abituando a condizioni meteorologiche ben diverse.

E se i 23 gradi registrati dal lettore probabilmente sono esagerati (Meteosvizzera per la giornata di ieri segnalava un massimo di 14 gradi) certo le temperature di questo inverno sono tutt'altro che rigide. E la merla ha smesso di avere freddo.

Come sarà questo fine settimana? Da previsioni dovrebbe essere nuvoloso, con qualche fiocco di neve sopra i 2000 metri. In calo anche le temperature che comunque toccheranno tranquillamente i 10 gradi per la giornata di oggi e dovrebbero raggiungere fino a 15 gradi per domani. Insomma, nessun brivido all'orizzonte.

Foto lettore