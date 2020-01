È morta Tiziana Soudani

LUGANO - È morta dopo una lunga malattia Tiziana Soudani, produttrice cinematografica indipendente e che nel 1988 fondò Amka Films con il marito regista Mohammed Soudani. Lo riferisce la Rsi.

Dal 1992 al 1995 collaborò pure con il Festival del flm Locarno, dapprima come coordinatrice della sezione Pardi di domani e in seguito come assistente del direttore artistico Marco Müller

"Pane e tulipani" di Silvio Soldini, vincitore di nove David di Donatello, o "Le meraviglie" di Alice Rohrwacher (Gran Premio della Giuria a Cannes) sono solo alcuni dei film prodotti in trent'anni di carriera. Carriera in cui ha ottenuto pure il Premio d’onore delle 52esime giornate cinematografiche di Soletta, che ricompensa chi si distingue dietro le quinte in favore del cinema svizzero.