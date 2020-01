Altro incidente sul lavoro, grave un operaio 59enne

MENDRISIO - Giornata nera sui cantieri ticinesi. Stamattina, a Maroggia, un operaio si è ferito alla testa. Oggi pomeriggio, a Canobbio, un altro lavoratore è precipitato da un tetto. E sempre nel pomeriggio, attorno alle ore 15.45, c'è stato un ulteriore infortunio in un cantiere in via al Mulino, a Capolago.

Come riferisce la Polizia cantonale, un operaio 59enne, cittadino italiano residente in Provincia di Varese, stava effettuando dei lavori su un ponteggio quando, per cause da stabilire, è caduto da un'altezza di circa 2 metri e mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure all'uomo, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. L'uomo ha riportato ferite gravi ma, stando a quanto riferisce Rescue Media, non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto anche la Polizia cantonale e quella della Città di Mendrisio per gli accertamenti del caso.

Rescue Media