LUGANO - Un incidente della circolazione si è verificato stasera attorno alle 21.30 a Lugano, nel quartiere di Viganello. I protagonisti sono un'auto e uno scooter. Il motociclista avrebbe riportato ferite.

Lo scontro, come ci segnala un lettore, è avvenuto allo sbocco di via Emilio Rava su via la Santa e via Pazzalino, nelle vicinanze della scuola dell'infanzia e del supermercato Lidl.

Al momento non è nota la dinamica dell'incidente. Sul posto era presente parecchia polizia.