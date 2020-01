Esce per una passeggiata, trovano il suo corpo in un ruscello

MARCHIROLO (VA) - Il cadavere di un anziano è stato trovato in un corso d'acqua a Marchirolo, nel Varesotto. Lo ha comunicato il 118.

I soccorritori, che non hanno potuto far altro che riscontrare il decesso, sono intervenuti in via Pradello, nei pressi di un ruscello dove il corpo era riverso, nel bosco. Del caso si occupano i carabinieri.

L'80enne, residente a Marchirolo, era uscito per la sua quotidiana passeggiata. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, l'uomo sarebbe scivolato da un sentiero, forse per un malore, precipitando nel corso d'acqua sottostante.