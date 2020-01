In manette per una super truffa immobiliare

CHIASSO - Raccoglieva fondi per investimenti nel settore immobiliare da realizzare in Svizzera romanda, ma i progetti rimanevano tali. Un avvocato italiano residente nel Mendrisiotto a attivo a Chiasso come commercialista in una società sua è stato arrestato per un raggiro da oltre mezzo milione di franchi.

A riferirlo è la Rsi, secondo cui nei confronti dell’uomo sono ipotizzati i reati di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti.

L’uomo è stato denunciato da quattro persone, comprese una dipendente e una cliente straniera.

L’imputato riconosce di avere impiegato solo una parte del denaro ricevuto per scopi personali.