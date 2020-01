Scontro tra due veicoli, automobilisti in ospedale

SANT'ANTONINO - Due auto si sono scontrate questo pomeriggio, attorno alle 16.30, in via Gorelle a Sant'Antonino, nella strada davanti al Delcò Mobili. Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente di una Toyota avrebbe svoltato per raggiungere il distributore di benzina, ma in senso opposto sopraggiungeva una VW. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto.

Le due persone alla guida sono state trasportate in ospedale dall'ambulanza per gli accertamenti.

Ingenti i danni subiti dalle auto, entrambe immatricolate in Ticino, recuperate dalla carrozzeria di servizio.

Sul posto è intervenuta anche la polizia comunale di Bellinzona per la gestione del traffico, che è stato deviato.

Rescue Media