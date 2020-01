Schianto in auto: l'anziana è deceduta

SORENGO - Non ce l'ha fatta, l'anziana protagonista di un incidente alla circolazione stamani in via Cortivallo a Sorengo. La donna - una 90enne della regione - è deceduta a seguito dello schianto. Lo riferisce la Polizia in una nota.

L'anziana, come riferito, era alla guida di una Volkswagen con targhe ticinesi quando, verso le 11.15, si è immessa in una rotatoria perdendo il controllo del veicolo. La causa potrebbe essere un malore.

Uscendo dalla rotonda l'auto si è schiantata con grande violenza contro un muro. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto. Il personale della Croce Verde non ha potuto che constatare il decesso della donna. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.