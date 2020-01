Auto in fiamme in A2, salvo per un pelo

L'incidente in direzione sud all'altezza di Bioggio. I pompieri sul posto. La circolazione è stata ripristinata

LUGANO - Un altro veicolo in fiamme, il secondo in poche ore, sull'A2. Un'auto che circolava in direzione sud, tra Lugano Nord e la galleria di Gentilino, è andata a fuoco questa mattina attorno alle 7.00. Ignote per ora le cause dell'incidente.