Veicolo completamente distrutto dalle fiamme

SIGIRINO - Poco prima delle 15.00, in territorio di Sigirino, una vettura con targhe ticinesi ha preso fuoco mentre circolava sull'A2, in direzione sud.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima della galleria del Dosso di Taverne il veicolo in breve tempo è stato avvolto dalle fiamme, che l'hanno completamente distrutto. Non si lamentano comunque feriti.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano per le operazioni di spegnimento. L'incendio ha causato la chiusura dell'A2 in direzione sud per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento. L'autostrada è poi stata riaperta totalmente verso le 16.



FVR / M. Franjo