Non era lui al volante: cancellata la multa a Balotelli

LUGANO - Ennesima vittoria giudiziaria per Mario Balotelli, dopo l'archiviazione del procedimento per l'episodio dello scooter finito in acqua, giudicato non penalmente rilevante. Ora, riferiscono i quotidiani italiani, il calciatore si è visto ritirare anche il procedimento emesso nell'ottobre 2019 per un'infrazione stradale commessa in Ticino (si presume fosse un eccesso di velocità).

Da Camorino era stato emesso un divieto di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi e una multa di 100 franchi.

Da controlli approfonditi successivi, però, è emerso che alla guida in quell'occasione non c'era l'attaccante del Brescia, ma un suo amico. Insomma, SuperMario può tornare in Ticino da guidatore.