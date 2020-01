LUGANO - Per UBS 20 posti di lavoro in meno in Ticino, e per la precisione nelle sedi di Lugano e Chiasso. La notizia arriva dalla RSI e dall'odierna puntata del Quotidiano.

Stando alla trasmissione, il personale che verrà interessato dai tagli sarà quello che operava sul mercato italiano, recentemente in contrazione.

Dove sarà possibile, garantisce l'istituto di credito, si procederà al prepensionamento. Negli altri casi, invece, verrà messo in atto un piano sociale della durata di un anno.