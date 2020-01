Precipita durante la scalata di una cascata, muore a 47 anni

POSCHIAVO - Un alpinista italiano è precipitato, nel pomeriggio di domenica, mentre stava effettuando una scalata a Poschiavo.

Verso le 13.30 la Centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto l’annuncio di un incidente verificatosi in montagna. Il 47enne si trovava in zona Lareit a Cavaglia in compagnia di quattro colleghi. Il quintetto era impegnato in una scalata di una cascata di ghiaccio. Durante la discesa l’uomo è precipitato nel vuoto per circa una ventina di metri, urtando un lastrone di neve ghiacciata. Poi è precipitato per altri cinquanta metri verso valle.

A seguito delle ferite riportate l’alpinista è deceduto sul posto.

Alle operazioni di recupero della salma hanno partecipato un equipaggio della Rega, un elicottero dell’Heli Bernina e due "specialisti elicottero/SSE" del CAS-Sezione Bernina.

Il Ministero pubblico dei Grigioni e la Polizia cantonale dei Grigioni hanno avviato un’inchiesta per stabilire le cause dell’infortunio.