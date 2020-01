Banda delle gioiellerie: il sesto uomo si nascondeva in Spagna

LUGANO - È stato estradato ieri dalla Spagna un 30enne cittadino rumeno, residente in Romania, già oggetto di un mandato di cattura internazionale. A comunicarlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

L'uomo fa parte di una banda specializzata in furti con scasso a danno di gioiellerie ubicate nei grandi centri commerciali. Le principali ipotesi di reato a carico del 30enne sono quindi quelle di furto, danneggiamento e violazione di domicilio.

Nell'ambito degli accertamenti, diverse altre persone erano già finite in detenzione. Durata svariati mesi, l'indagine era nata a seguito di una serie di incursioni che - tra il 2016 e il 2018 - avevano visto i malviventi entrare in azione sia in Ticino, sia in altri cantoni. Gli autori agivano in gruppi composti da 5 o 6 membri, colpendo in maniera rapida, mirata sottraendo un bottino stimato in svariate decine di migliaia di franchi.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Borelli.