Esce di strada e "vola" in un campo

GAMBAROGNO - È uscito di strada procedendo per un centinaio di metri tra la neve. È accaduto al protagonista di un incidente verificatosi questa mattina, attorno alle 10, sulla cantonale per Indemini.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto, l'uomo alla guida di un SUV immatricolato in Ticino ha "abbandonato" la strada asfaltata per finire in un campo, in prossimità di un bosco. Le ragioni dell'incidente sono al vaglio della Polizia, giunta sul posto assieme al carro attrezzi di servizio.

Fortunatamente l'uomo alla guida non ha riportato ferite. Diversa la sorte del veicolo (il cui recupero ha richiesto diverso tempo), danneggiato in più punti.

FVR / M. Franjo