Argo1, il caso è chiuso

LUGANO - Non ci sarà ricorso in appello. Né da parte di Marco Sansonetti, né da quella della procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Con la condanna inflitta all’ex responsabile della ditta di sicurezza, lo scorso 20 dicembre, si chiude quindi il caso Argo1.

A riferirlo al CdT è stato l'avvocato del "Capitano", Olivier Ferrari. Sansonetti, come noto, non era stato ritenuto colpevole dei reati di coazione e abuso d’autorità per il caso del minorenne richiedente asilo rimasto legato, nel 2017, alle docce dell’impianto della Protezione civile di Camorino. Era invece stato condannato a una pena pecuniaria sospesa per aver sottratto circa 72 mila franchi di contributi pagando straordinari facendoli passare per rimborsi spese.