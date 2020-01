Molla i cani alla rotonda davanti al supermercato e poi se ne va

VARESE - Ha rallentato leggermente alla rotatoria della zona commerciale di Gerenzano (VA) a pochi passi da un Tigros, ha fatto scendere due cani di grossa taglia. Dopo di che l'auto ha accelerato e se n'è andata.

La scena, quasi surreale avvenuta questo sabato mattina presto, è stata immortalata da alcuni passanti e postata sui social network generando parecchio scalpore. La speranza di chi ha condiviso le foto è che qualcuno possa riconoscere i due animali.

Come riportato da Varese News gli animali sono stati prima messi in sicurezza da alcuni residenti e poi presi in consegna dalle autorità. Attualmente si trovano al canile giudiziario di Somma Lombardo (VA) in attesa di adozione.

Una persona ha sporto denuncia contro ignoti presso i carabinieri. Stando al quotidiano «ci sarebbero elementi utili per risalire alla targa dell’auto».

Sei di Gerenzano se... / Silvia Tatari/Facebook