Un morto e tre feriti nel Comasco

COMO - È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa alle 2.50 a Fino Mornasco (Como), in un tratto rettilineo della ex statale dei Giovi al confine con Vertemate, dove per cause non ancora chiarite si sono scontrati violentemente un'auto e un furgone.

La vittima è un uomo residente a Zerbolo (Pavia), trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Cantù e morto nelle ore successive. Un uomo di 55 anni di Dorno (Pavia) ha subito un trauma al torace, mentre gli altri due feriti, due giovani brianzoli, hanno riportato soltanto contusioni.