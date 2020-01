Non vede lo stop, quindi lo schianto

LOCARNO - Ha bruciato lo stop e non ha potuto evitare lo schianto. Si è concluso con un po' di danni, un bello spavento, ma per fortuna nessun ferito, l'incidente verificatosi poco prima delle 11 all'incrocio tra via Serafino Balestra e via Lavizzari a Locarno.

Protagonista è una donna alla guida di una piccola Peugeot. Come si evince dalle immagini inviate in redazione da un lettore, la donna non ha rispettato la segnaletica stradale e il camper che passava in quel momento, trovandosela di fronte, non ha potuto evitare l'impatto.

Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi di rito e il disciplinamento del traffico. Come detto, nessuno ha riportato ferite. Per contro, l'auto della donna ha subito danni importanti, bloccando tra l'altro l'incrocio e causando un po' di disagi alla circolazione.

lettore tio/20minuti