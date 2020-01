RIO DE JANEIRO - Restano gravi ma stazionarie le condizioni del 73enne ticinese, ferito domenica scorsa in Brasile con un proiettile all'addome, che ha perforato in seguito il polmone. Come riferito dai media brasiliani, l’uomo - dopo un primo ricovero all’ospedale Getúlio Vargas -, è stato trasferito nelle scorse ore in una clinica privata nella zona di Botafogo.

La polizia, come già noto, ha identificato tre persone, sospettate di aver assalito la coppia del Bellinzonese con l’obiettivo di rapinarla. Dopo una seconda serie di rilievi effettuati sulla vettura noleggiata dai due, gli inquirenti hanno rinvenuto, sul sedile posteriore, il proiettile che ha colpito il 73enne.

«Non siamo entrati nella favela» - I due ticinesi, secondo la prima ricostruzione dei fatti, sarebbero stati assaliti dopo essere entrati per sbaglio (a causa del GPS) con l’auto nella zona di Cidade Alta, mentre facevano ritorno da Paraty Beach.

La moglie del 73enne - come riportato dal portale Extra di Globo - ha però smentito questa versione. «Non siamo entrati nella favela», ha dichiarato dopo aver lasciato la stazione di polizia. Il gruppo di malintenzionati avrebbe affiancato la loro auto mentre stavano uscendo dalla Rodovia Washington Luís, l’autostrada che collega le città di Rio de Janeiro e Petrópolis.

La coppia stava facendo rientro anticipatamente dalla località balneare in quanto non era riuscita a trovare l’alloggio prenotato per trascorrere il Capodanno. Nell’agguato, lo ricordiamo, è rimasta ferita in modo leggero anche la 65enne.