Nez Rouge, più di 120 interventi in sei ore

BELLINZONA - Si è conclusa l'operazione di dicembre di Nez Rouge Ticino.

Nello scorso mese 446 utenti sono stati riaccompagnati a casa. Gli interventi sono stati 206 con 254 volontari presenti e oltre 12mila chilometri percorsi. In confronto all’anno precedente Nez Rouge Ticino ha incrementato dell'8% i servizi / trasporti e ha accompagnato il 5% in più di persone, percorrendo il 3% di chilometri in meno. Il numero dei volontari è aumentato di circa il 2%.

Solo nella notte di San Silvestro i servizi sono stati 123, con 300 persone riaccompagnate a casa e oltre 6800 chilometri percorsi dagli 86 volontari impegnati sul territorio.

Queste le considerazioni dell'associazione: «Abbiamo riscontrato ancora una volta un aumento sicuramente dovuto ai giovani particolarmente sensibili e alla popolazione che ha capito l’utilità del nostro servizio. I telefoni hanno iniziato a squillare dal tardo pomeriggio del 31 per richieste d'informazioni in merito al nostro servizio. La prima chiamata di aiuto è giunta alla nostra centrale alle 23.30 e da qui in poi i minuti di riposo sono stati pochi.

Verso le ore 1.20, 2.30, 3.20, 4.15 per decine di minuti i nostri operatori di centrale non hanno avuto tempo da perdere in quanto tutte le linee erano occupate e sovraccariche. Ma grazie ai sistemi informatici siamo riusciti a smistare tutte le richieste di intervento per la notte. Abbiamo avuto richieste da tutto il Ticino e Mesolcina: molte dal Locarnese, alcune anche dall’Alta

Leventina e diverse da San Bernardino.

Per la nostra Associazione questo è un ottimo risultato. Bisogna anche ricordare che la notte appena trascorsa ci ha aiutato a diminuire i tempi di percorrenza, poiché avendo avuto un tempo asciutto i nostri volontari hanno potuto guidare senza problemi. Gli utenti che hanno usufruito del servizio hanno dovuto attendere in media 20 minuti».

Il comitato di Nez Rouge Ticino ringrazia tutti i volontari che si sono messi a disposizione per tutto il mese di dicembre e gli utenti che hanno deciso di far capo ai servizi dell'associazione. «Ci

scusiamo già sin d’ora se qualche utente ha dovuto attendere alcune decine di minuti in più per l’arrivo del nostro equipaggio».

La sfida ora riguarda la stagione dei carnevali. Nez Rouge Ticino sarà presente a Malvaglia, Gordola, Bellinzona, Locarno, Tesserete e Novazzano.