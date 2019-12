Sequestrata oltre una tonnellata di botti di Capodanno

COMO - Circa 300’000 fuochi d’artificio, per un totale di oltre una tonnellata, sequestrati in depositi non a norma. È questo il “bottino” dell’importante operazione messa in atto negli scorsi giorni dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, in cinque esercizi commerciali nei comuni di Como, Villa Guardia, Castelmarte e Merone.

I fuochi pirotecnici, viene riferito oggi in una nota stampa, erano immagazzinati con modalità che non rispettavano le norme di sicurezza. In particolare, il materiale era custodito con prodotti altamente infiammabili quali riscaldatori, accendini e quadri elettrici. I Baschi Verdi della Compagnia di Como hanno pure riscontrato la presenza di sistemi d’allarme e antincendio «inidonei e non funzionanti» all'interno dei depositi.

Sei persone - di cui due italiani e quattro di nazionalità cinese - dovranno ora rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente ed omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Reati che prevedono pene superiori ad un anno di reclusione e sanzioni per migliaia di euro.