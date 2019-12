Schianto nella notte sull'A2

PREONZO - Un incidente è avvenuto questa notte - poco prima delle 24.00 - sull'autostrada A2 in territorio di Preonzo. La conducente di una Fiat con targhe ticinesi ha perso la padronanza del proprio veicolo mentre stava viaggiando in direzione sud. L'auto ha dapprima urtato il guardrail centrale per poi terminare la sua corsa nella scarpata dall'altra parte della carreggiata.

Sul luogo dello schianto sono subito accorsi i soccorritori della TVS di Biasca che hanno prestato le prime cure alla conducente per poi trasportarla con un'ambulanza in ospedale per ulteriori controlli.

La polizia Cantonale, giunta sul posto con tre pattuglie, ha provveduto a chiudere l'autostrada in direzione sud per permettere il recupero dei vari detriti presenti sulla carreggiata.

Sul posto sono pure intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca che hanno provveduto a ripulire il manto stradale dalle sostanze oleose riversate sull'asfalto dal veicolo accidentato.

La carrozzeria di servizio ha infine recuperato l'automobile, permettendo la riapertura dell'A2 in direzione sud.

FVR / M. Franjo