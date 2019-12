Guasto in una stazione di Milano, disagi anche per il Ticino

CHIASSO/MILANO - Disagi alla circolazione ferroviaria a Milano: questa mattina un guasto nella stazione di Milano Porta Garibaldi, risolto alle 12 e 15 con «graduale ritorno alla normalità», ha causato «disagi significativi» ai passeggeri Trenord. Lo sostiene la società ferroviaria spiegando che «degli 800 treni circolati fino al termine dell'intervento dei tecnici del gestore dell'infrastruttura (Rfi, ndr), oltre 200 hanno viaggiato in ritardo, 21 con oltre 60 minuti, 70 corse sono state soppresse totalmente e 83 parzialmente».

Disagi che avranno ripercussioni, secondo Trenord, «anche nel pomeriggio sulle linee interessate». Coinvolti anche alcuni Frecciarossa e l'unico Tgv previsto in partenza per Parigi, in ritardo di oltre un'ora.

In mattinata la società ha riorganizzato l'offerta commerciale, disponendo fermate straordinarie a Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni per le corse dirette a Milano Centrale, annunciando i cambiamenti in tempo reale sul sito trenord.it e sull'App Trenord e «potenziando l'assistenza ai viaggiatori». Regolarmente funzionante per tutta la mattinata il Passante ferroviario e le linee che raggiungono la stazione di Milano Nord Cadorna.

Il guasto che si è verificato alla linea elettrica della stazione di Milano porta Garibaldi sta generando disagi per il trasporto ferroviario regionale proveniente anche dal Ticino, oltre che da Novara, Malpensa, Varese, Como, Lecco e Bergamo via Carnate.