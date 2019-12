Scontro fra due auto all'incrocio

LUGANO - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno alle 12.30 di oggi all’incrocio tra via Maderno e via Giuseppe Curti a Lugano. Secondo le prime informazioni, la conducente della vettura che stava per immettersi su via Maderno è avanzata troppo in corrispondenza del segnale di stop, centrando una macchina e facendola sbalzare sulla corsia di fianco.

Secondo quanto riferito, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute la polizia e un’ambulanza.

lettore Tio/20minuti