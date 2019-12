Vendeva acqua potabile come terapeutica, indagato un 54enne

MILANO/BIOGGIO - Acqua potabile venduta come acqua terapeutica e acquistabile on line per quasi 2 euro (quasi 2,20 franchi) a bottiglia. Deve rispondere di frode in commercio un 54enne di origine leccese residente in Svizzera, indagato dalla procura di Milano in qualità di legale rappresentante di Setthim SA, società con sede a Bioggio.

La giudice per le indagini preliminari (gip) Anna Calabi, su richiesta del pubblico ministero (pm) Mauro Clerici, ha disposto il sequestro preventivo dei lotti di AquaUro e AquaEndo, «realizzate con le acque in esubero dello stabilimento Fonti di Vinadio spa prive di effettive indicazioni terapeutiche accompagnandole con depliant pubblicitari, distribuiti tramite medici urologi ed endocrinologi, in cui venivano esaltate sedicenti proprietà curative». Acque indicate per specifiche patologie e messe in vendita on line con indicazione di «acque terapeutiche».