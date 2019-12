Esce di casa e precipita in un burrone, ferito un anziano

TESSERETE - Venerdì pomeriggio, attorno alle ore 17:45, i soccorritori della Croce Verde di Lugano ed i pompieri sono stati allarmati per la presenza di un anziano ferito nei pressi del fiume Capriasca all'altezza di via Canonica a Tesserete.

Giunti sul posto, hanno potuto appurare, stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, che lo sventurato era caduto, non si sa da quanto tempo, precipitando per alcuni metri in un burrone a lato del ponte.

Per il recupero dell'anziano ferito si è reso necessario l'intervento dell'UIT dei pompieri di Lugano, che l'hanno riportato a livello della strada per essere poi preso in consegna dai soccorritori.

L'anziano avrebbe riportato ferite apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita ed era in uno stato di principio di ipotermia.

Per agevolare le operazioni di soccorso il tratto di strada interessato è stato chiuso dalla polizia e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.

Rescue Media