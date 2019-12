Fuori strada e giù dalla scarpata per 200 metri

POSCHIAVO - Un’automobile completamente distrutta e il conducente - è il caso di dirlo - miracolosamente illeso. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto mercoledì sera sulla strada principale del Bernina.

Alla guida del veicolo - come riferisce oggi la Polizia cantonale grigionese - c’era un 22enne che stava circolando in direzione di Poschiavo. Nell’affrontare una curva, in località Pozzulasc, il giovane è uscito di strada, precipitando per circa 200 metri lungo la scarpata. La causa dell'incidente non è al momento nota e toccherà all’inchiesta di polizia fare luce sulla dinamica.

Il 22enne è riuscito a liberarsi da solo e a risalire fino alla strada. La sua auto - completamente distrutta - è stata invece recuperata solamente questa mattina da un carro attrezzi. Il tratto è rimasto chiuso alla circolazione per circa tre quarti d’ora per consentire le operazioni.

Polizia cantonale - Grigioni