Con un assegno da 100 milioni in tasca, fermato un narcotrafficante

COMO - Voleva passare la dogana con un assegno da 100 milioni di euro. Ovviamente senza dichiarare nulla. È però andata male a G.Z., 56enne originario di San Calogero, fermato poco prima prima della dogana di Ponte Chiasso da alcuni finanzieri di Como.

Il 56enne era assieme a un altro uomo, di nazionalità iraniana. Dopo alcune verifiche l'italiano è risultato essere non solo già stato condannato per narcotraffico, ma anche sotto processo per usura. Per entrambi, è scattata la denuncia per riciclaggio.

L'assegno sequestrato era stato emesso dal Credito Suisse di Ginevra. Oltre a quello, i finanzieri hanno trovato un contratto tra i due uomini nel quale era previsto il pagamento di 14,5 milioni di euro al momento dell'incasso.

Al momento le indagini stanno cercando di rintracciare eventuali altri complici.