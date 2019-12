Clemente Wicht si scaglia contro la magistratura: «Inefficiente e irrispettosa»

LUGANO - Risale al mese di agosto scorso la denuncia dell'ex presidente UDC Paolo Clemente Wicht - finito dietro le sbarre il 22 agosto del 2018 per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, omissione della contabilità e rilasciato lo scorso novembre - nei confronti della sua denunciante, nonché ex moglie. L'accusa era di "denuncia mendace". Wicht, in pratica, contesta quanto affermato dalla donna.

A distanza di tre mesi e mezzo circa, Wicht torna alla carica, questa volta però contro il Procuratore pubblico Andrea Minesso. In un comunicato congiunto sottoscritto da un altro ex UDC, Alessandro Von Wyttenbach, Minesso viene tacciato di «inattività formale e materiale», quasi di lassismo. Come se non bastasse, Von Wyttenbach ha a sua volta denunciato penalmente l’ex moglie di Wicht per appropriazione indebita.