Schianto in via Morobbia, un ferito

GIUBIASCO - Un incidente che ha visto coinvolti due veicoli si è verificato questa sera, poco prima delle 17, in via Morobbia a Giubiasco.

Stando alle prime informazioni raccolte, una VW ed una Seat, entrambe immatricolate in Ticino, sono entrate in collisione all’altezza dell’intersezione con via Sottomontagna. A causa dell’urto la Seat ha terminato la sua corsa contro un palo della luce.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure ad uno dei protagonisti dell'incidente, rimasto ferito in modo apparentemente non grave, ma lo stesso trasportato in ospedale per controlli. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti di rito ed il disciplinamento del traffico.

FVR / M. Franjo