Le minime scendono sotto lo zero

LUGANO - Era solo questione di tempo. L'inverno avanza lentamente portando con sé le rigide temperature che lo caratterizzano. Ciò inizia già a sentirsi, soprattutto nelle ore più fredde della giornata. E nei prossimi giorni la situazione andrà, lentamente, ma gradualmente peggiorando.

Già per la giornata odierna i meteorologi di Locarno Monti prevedono minime appena sotto lo zero anche a basse quote. Per domani le temperature potrebbero raggiungere i 2 gradi sotto lo zero che ci si aspetta diventino 4 (sempre con il segno meno davanti) per la giornata di giovedì.

In calo anche le massime, che per tutta la settimana non sembrano dover superare i 10 gradi. Per contro non sono attese particolari precipitazioni, anzi. Secondo le previsioni di Meteo Svizzera la settimana già iniziata dovrebbe essere prevalentemente soleggiata.