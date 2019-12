Agente denunciato per minacce?

LOCARNO - Un alterco tra un assistente della Polizia di Locarno e un cittadino. Infine una denuncia per minacce rivolta proprio contro lo stesso agente. Sarebbero voci, queste riportate dal consigliere Comunale Fabrizio Sirica (PS), sulle quali il Municipio viene invitato a fare chiarezza.

I fatti, riferisce Sirica in un'interrogazione, avrebbero avuto luogo mentre l’assistente era in servizio e mentre svolgeva la sua mansione di aiuto all’attraversamento dei bambini in prossimità dell’incrocio sotto la scuola di Solduno. A detta dei cittadini interpellati dal consigliere comunale, alcuni bambini avrebbero assistito alla lite tra i due uomini. «Sembrerebbe che l'uomo abbia denunciato il nostro dipendente in quanto ha subito delle minacce, e che alla base della discussione vi erano screzi di natura non personale», si legge nell'interrogazione.