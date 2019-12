MELIDE - Il rientro domenicale non trascorre indolore, neanche oggi. Un veicolo in panne sull'A2, tra la Galleria di San Nicolao e Melide/Bissone, sta causando disagi al traffico in direzione nord. Lo segnala il Tcs. La corsia di destra è stata chiusa per permettere l'intervento.

I rallentamenti coinvolgono l'autostrada già a partire dal raccordo di Mendrisio.