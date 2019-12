Neve fino a 600 metri, scatta l'allerta

LUGANO - Qualche fiocco di neve potrebbe raggiungere le quote più basse. Tanto che, per precauzione, i meteorologi di Locarno Monti hanno diramano un'allerta di livello 2 (quindi con pericolo moderato), valida dalle 6 di oggi fino alle 21 di questa sera.

In queste ore sono infatti previste nevicate fino a 5 centimetri sopra gli 800 metri e fino ai 15 centimetri salendo sopra i 1000 metri. Il limite delle precipitazioni nevose è però più basso, attorno ai 600 metri.

Quella di oggi dovrebbe essere comunque una parentesi legata a una perturbazione atlantica che attraverserà la Svizzera. Dietro ad essa, resiste la zona di alta pressione sul vicino Atlantico che domani dovrebbe determinare un ristabilimento del tempo.

Proprio per questo le previsioni per domani sono più incoraggianti: al sud il tempo dovrebbe essere in prevalenza soleggiato, in Engadina ancora nuvoloso, ma asciutto.

In calo invece le minime che, ormai, lambiscono sempre di più lo zero, ma per il momento restano sufficientemente alte (siamo attorno ai 3/4 gradi) da scongiurare gelate.