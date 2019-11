Maltrattava i bimbi dell'asilo, quattro anni alla maestra violenta

COMO - Era finita agli arresti domiciliari, lo scorso mese di marzo, con le accuse di maltrattamenti ai danni di alcuni bambini dell'asilo nido di Cernobbio. Ieri, al termine del processo che si è svolto a Como, è stata condannata a 4 anni di reclusione.

La donna - ricordiamo - era stata monitorata dai Carabinieri di Cernobbio per un paio di mesi mentre si trovava con i bimbi di età compresa tra i 3 e i 18 mesi, che accudiva quotidianamente. Le telecamere avevano mostrato una serie di episodi maneschi: «grida e strattonamenti, sberle e scuotimenti ai bimbi, sia in culla che a tavola, sgridati ad alta voce, trattati con modi bruschi», sottolinea il Giorno.Condotte delle quali lei stessa non si sarebbe resa conto, come aveva detto al giudice durante l’interrogatorio di garanzia, pochi giorni dopo l’arresto: «Stavo vivendo un periodo molto difficile a livello familiare».

La difesa si era battuta per l'assoluzione (o per il minimo della pena) anche in virtù del suo pentimento e della sua collaborazione durante tutto l'iter processuale.