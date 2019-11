A 127 km/h sui 60 con la Porsche. Pena sospesa

PAMBIO NORANCO - Solo pochi mesi prima era stato fermato dalla polizia mentre guidava con un tasso di alcolemia dell'1,11%. Oggi, lo stesso 24enne (un italiano residente nel Luganese) è stato condannato a 12 mesi sospesi. Il motivo? Un radar a Pambio Noranco l'ha pizzicato mentre percorreva la rampa che porta in autostrada a 127 all’ora. Più del doppio della velocità consentita in quel punto (60 km/h).

La Corte, riferisce il CdT, ha confermato l’atto d’accusa firmato dall’ex procuratore pubblico Antonio Perugini e portato in aula dalla collega Petra Canonica Alexakis.

Per la giudice Manuela Frequin Taminelli quel punto è conosciuto per gli eccessi di velocità. Il giovane, quindi, non può sostenere di non essere stato a conoscenza del limite. Per la giudice, semmai, «ha semplicemente voluto provare l’accelerazione della Porsche del padre».

Da qui la condanna a 12 mesi sospesi e al pagamento di 45 aliquote (a loro volta sospese). Ciò nonostante, la difesa ha annunciato un probabile ricorso in appello.