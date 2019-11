Aggressione al camping, famiglia condannata

CADENAZZO - Un'intera famiglia romanda composta da padre, madre e figlio è stata condannata in via definitiva per l'aggressione del 16 giugno 2018 al camping di Cadenazzo. La sentenza è stata pronunciata oggi, in Pretura penale a Bellinzona, davanti alla giudice Orsetta Bernasconi Matti.

Come riporta il CdT, dopo aver consultato il loro difensore l’avvocato Stefano Pizzola, poco prima del dibattimento, ha deciso di ritirare l’opposizione all’atto d’accusa firmato dal procuratore pubblico Nicola Respini. La condanna (90 giorni di detenzione sospesi con la condizionale), dapprima contentata per aggressione, è stata quindi accettata. Così facendo, il processo è annullato.

I fatti - Era un sabato sera inoltrato di inizio estate quando la famiglia in questione - che faceva parte di una comunità nomade che abitualmente soggiorna a Giubiasco in quella stagione, era stata richiamata a causa di schiamazzi. Invece di ridimensionarsi, i componenti della famiglia romanda avevano reagito aggredendo alcune persone e mandandone una in ospedale.

Sul caso si era chinata pure la magistratura dei minorenni essendo coinvolto anche il figlio più giovane, all'epoca 17enne. La condanna, per la precisione, va a colpire il padre 38enne, la madre 42enne e il figlio più grande, di 19 anni.