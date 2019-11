Pioggia e oltre due metri di neve, ora la tregua

LUGANO - Dopo le copiose precipitazioni di questo fine settimana, che hanno portato all'esondazione il Ceresio e a livelli di guardia il fiume Tresa, ci attende una tregua. Sgombera da allerte meteo di ogni genere, la cartina dei pericoli messa a disposizione dai meteorologi di Meteo Svizzera appare finalmente vuota. E così dovrebbe restare per tutta la settimana.

Da previsioni, infatti, c'è da attendersi giorni in prevalenza soleggiati o, comunque, sostanzialmente asciutti. In rialzo, anche le temperature che raggiungeranno fino ai 14 gradi.

Pericolo valanghe - Resta da prestare attenzione alle zone in alta quota. In montagna, sono letteralmente cadute montagne di neve. Su ambo i lati della Val Bedretto, sopra i 2000 metri, nella mattinata di ieri si misuravano oltre 2 metri di neve totale. Il pericolo di valanghe, quindi, resta importante e per il Ticino si attesta tra il livello 4 (forte) e il livello 3 (marcato).

Corsi d'acqua al limite - Permane, per il momento, anche il livello di allerta per il Ceresio (3) e per il fiume Tresa (tra il 4 e il 3), ma il loro livello dovrebbe diminuire nel corso delle prossime ore.

Previsioni nel dettaglio - Per questo inizio di settimana le ultime nubi dovrebbero essere spazzate via nel corso della mattinata. Qualche goccia, invece, è ancora possibile soprattutto nel Locarnese.

Parte nuvoloso anche il martedì, con brevi schiarite attese nel corso della giornata. Qualche goccia sarà di nuovo possibile per mercoledì, mentre da giovedì dovrebbe ritornare il sole, un tempo asciutto e temperature tutto sommato gradevoli per la stagione. E così anche per parte del weekend (anche se è presto per prevederlo con certezza). Da domenica invece, si attendono di nuovo nubi e qualche pioggia.

webcam - Amici di meteo Locarno