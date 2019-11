Danni nella notte alla Migros di Castione

CASTIONE - Questa notte la polizia è intervenuta attorno alle 5.00 alla Migros di Castione allertata da un vicino che aveva notato movimenti sospetti. Qualcuno aveva infatti rotto il vetro dell’entrata e si era intrufolato nel negozio.

Come riporta laRegione, un ventenne residente nella regione è stato fermato dalla polizia, interrogato e poi rilasciato, non senza una denuncia per danneggiamento. L’uomo infatti non ha rubato nulla, ma ha buttato a terra la merce presente sugli scaffali.

Al momento non sono noti i motivi del gesto e nemmeno l’entità del danno.

Foto lettore